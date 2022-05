Ammersee

Internet: Glasfaser ersetzt Kupfer in Raisting

Seit über 50 Jahren ist Raisting führend in der globalen Kommunikation, wie die Erdfunkstelle weithin sichtbar zeigt. Jetzt erhält auch das Dorf selbst moderne Kommunikationsverbindungen in Form von Glasfaserleitungen.

Plus In Raisting soll beim Datenaustausch die Kupferzeit zu Ende gehen. Dabei will sich die Kommune auf die Kompetenz eines erfahrenen Partnerunternehmens stützen.

Von Alfred Schubert

Konsequent auf die neueste Kommunikationstechnologie setzt der Raistinger Gemeinderat. In seiner jüngsten Sitzung hat er den Grundsatzbeschluss gefasst, dass die leitungsgebundene Kommunikation von Kupferleitungen auf Glasfasern umgestellt werden soll. Er beauftragte die Verwaltung, die notwendigen Schritte für die Umstellung einzuleiten.

