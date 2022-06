Japanische Papierkunst im Dießener Taubenturm

Plus Die japanische Künstlerin Mirei Takeuchi zeigt ihre Werke im Dießener Taubenturm. Dabei greift sie auch ein politisch brisantes Dießener Thema auf.

Eigens für ihre Ausstellung in Dießen hat die japanische Künstlerin Mirei Takeuchi Papierarbeiten mit Bezug zum Ort angefertigt. Den Besuchern bringt sie damit auch die Bedeutung der Leere näher, die in Japan einen weit höheren Stellenwert hat als bei uns. Wie Takeuchi unfreiwillig ein politisch brisantes Dießener Thema aufgriff.