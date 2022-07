Jugendarbeit in Dießen: Spannend und spannungsreich

Plus Der Dießener Gemeinderat wird über die Wünsche der Jugendlichen informiert. In der Debatte sind dann auch einige Misstöne zu hören.

Kommunale Jugendarbeit kann eine spannende und ebenso spannungsreiche Aufgabe sein. Das wurde wieder einmal in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Dießen deutlich. Die inhaltliche Vorlage zum Thema lieferte dabei Julia Baumüller vom Kreisjugendring. Sie fasste die Ergebnisse der beiden „Zukunftsmacher“-Workshops zusammen.