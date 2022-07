Jugendbeirat widerspricht Aussagen im Dießener Gemeinderat

Plus Zeigt der Dießener Jugendbeirat zu wenig Interesse an der Arbeit des Gemeinderats? Zu dieser Frage nimmt jetzt Sprecherin Lea Schürer Stellung.

Lassen sich die Mitglieder des Dießener Jugendbeirats nur selten in Gemeinderatssitzungen blicken, wenn es um Themen ihrer Altersgruppe geht? Diesen Eindruck konnte man in der jüngsten Sitzung gewinnen, als es hieß, dass Einladungen nicht angenommen und Sitzungen vorzeitig verlassen werden. Die Vorsitzende des Jugendbeirats, Lea Schürer, widerspricht dieser Darstellung nun.