Jugendliche randalieren in der Bahnhofstraße in Schondorf

Jugendliche im Alter zwischen zwölf und 16 Jahren randalieren am späten Donnerstagabend in der Schondorfer Bahnhofstraße. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Polizei in Dießen mitteilt, bemerkte eine Anwohnerin am Donnerstagabend gegen 22 Uhr Lärm auf der Bahnhofstraße in Schondorf. Beim Blick auf die Straße beobachtete sie laut Polizeibericht eine Gruppe Jugendlicher, aus der heraus einer der Jugendlichen ein Toilettenhäuschen umtrat.

Auch eine Begrenzungsleuchte wurde beschädigt

Das Toilettenhäuschen und eine angrenzende Begrenzungsleuchte wurden durch das Umtreten beschädigt. Bei der Gruppe handelte es sich um vier Jugendliche im Alter zwischen zwölf und 16 Jahren. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08807/92110 bei der Polizei in Dießen zu melden. (AK)

