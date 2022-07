Jugendliche versenken Roller in der Ammer bei Weilheim

Zwei Jugendliche versenken einen fremden Roller in der Ammer. Über die Beweggründe herrscht Rätselraten.

Was zwei Jugendliche dazu brachte, einen Roller in der Ammer zu versenken, ist bislang ein Rätsel. Bekannt ist nur so viel: Wie die Polizei in Weilheim berichtet, beobachtete ein Zeuge am Montag, 12. Juli, gegen 22.30 Uhr auf dem Ammerdamm beim Frischanger in Weilheim die beiden, wie sie an einem Roller herumschraubten. Wie die Polizei mitteilt, bot der Zeuge zunächst sogar noch seine Hilfe an, die von den Jugendlichen aber dankend abgelehnt wurde. Nachdem der Zeuge weitergegangen war, hörte er, wie der Roller in die Ammer geworfen wurde. Daraufhin verständigte er die Polizei.

Vermutlich ein Totalschaden

Zusammen mit dem ermittelten Eigentümer konnte der Roller schließlich aus der Ammer gezogen werden. Vermutlich wollten die Jugendlichen mit dem vor der Wohnanschrift des Eigentümers abgestellten Roller auf dem Ammerdamm fahren. Da sie ihn aber nicht zum Laufen brachten, versenkten sie ihn kurzerhand. An dem Roller entstand dadurch vermutlich ein Totalschaden in Höhe von 800 Euro, wie es im Polizeibericht abschließend heißt. (AK)

