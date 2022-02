Jugendliche wollen in Schondorf einen Unfall vertuschen

Ein junger Mann gibt an, in Schondorf Opfer einer Unfallflucht geworden zu sein. Doch die Dießener Polizei merkt schnell, was tatsächlich los ist.

So leicht lässt sich die Polizei nicht täuschen, diese Erfahrung mussten am Donnerstagabend zwei Jugendliche in Schondorf machen. Wie es im Polizeibericht heißt, rief gegen 20.40 Uhr ein 19-jähriger Azubi aus Schondorf bei der Polizei an, um eine Unfallflucht anzuzeigen, weil sein Auto am Kirchberg angefahren worden sei.

Der Streife kamen aber bei der Unfallaufnahme vor Ort sehr schnell Zweifel an der Schilderung des jungen Mannes. Letztendlich stellte sich heraus, dass der Lehrling zusammen mit seinem Beifahrer, einem 17-jährigen Schüler aus Schondorf, am Kirchplatz unterwegs gewesen und dabei mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Kirchenmauer geprallt war. Anschließend kamen die beiden auf die Idee, den Unfall vertuschen zu wollen und schoben den Wagen in eine Parklücke, säuberten das Auto und die Unfallstelle und täuschten der Polizei eine Unfallflucht vor, so die Polizei weiter.

Jetzt wird gegen die Jugendlichen strafrechtlich ermittelt

Dieser Versuch kommt die beiden aber nun teuer zu stehen, denn sie müssen sich wegen Vortäuschens einer Straftat verantworten. Der Schaden an dem Auto wird auf etwa 1500 Euro und der an der Kirchenmauer auf etwa 100 Euro geschätzt. (ak)

