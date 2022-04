Ammersee

Jugendtreff in Utting: Pergola oder Bauwagen?

Plus Wie ein Treffpunkt aussehen soll, sollen in Utting die Jugendlichen entscheiden. Am 8. April gibt es dazu ein Treffen.

Von Dagmar Kübler

Der 11. Februar war für die Jugend in Utting ein besonderer Tag: Beim Workshop „Zukunftsmacher“ spendierte ihnen die Gemeinde Pizza und Spezi, sie konnten meckern, so viel sie wollten, aber auch ihre Ideen einbringen, um den Ort lebenswerter für die Jugend zu machen. 300 Jugendliche waren eingeladen, 80 waren gekommen und auf vielen Flipcharts wurden mithilfe von acht Moderatorinnen des Kreisjugendrings, der das Projekt initiiert hatte, die Ideen festgehalten. Nun wurden die Ergebnisse dem Gemeinderat präsentiert, der zudem über ein weiteres Jugendprojekt, das „Jugendhäusl“, diskutierte.

