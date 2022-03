Ammersee

17:52 Uhr

Jung, humorvoll und experimentell: Kunstausstellung in Dießen

Oscar Kargruber und Samuel Ellinghoven präsentierten am letzten Wochenende ihre Werke in der Radix Ausstellung in der Freien Kunstanstalt Dießen. Zu sehen waren auch Werke von Juri Gänsdorfer, der coronabedingt nicht anwesend war, mittels eines Handyfotos jedoch von seinen Künstlerkollegen mit aufs Pressebild geholt wurde.

Plus Die Freie Kunstanstalt Dießen präsentiert in der Ausstellungs-Reihe "Radix" junge Kunst. Diesmal stehen Spießbürgertum, Zäune und eine Maurerkelle im Fokus.

Von Dagmar Kübler

Wo könnte junge Kunst besser präsentiert werden als in der Freien Kunstanstalt in Dießen? Junge Künstlerinnen und Künstler sind experimentierfreudig, streben nicht nach Perfektion, sondern nehmen die Ideen, wie sie kommen – oft aus der Konfrontation mit der Umwelt – und lassen sie mit verschiedenen Techniken und Materialien für alle sichtbar entstehen. Ebenso wenig perfekt ist die ehemalige Schreinerei Graf, die die Freie Kunstanstalt bezogen und für ihre Zwecke hergerichtet hat. Rechts der hell ausgeleuchtete Ausstellungsraum, links das schummrige Wohnzimmer mit Bar, DJ, Sofas. Dahinter ein dunkler Raum, in dem vorwiegend die leuchtenden Installationen gut zur Geltung kommen. Durch einen Vorhang hindurch ein weiterer, intimerer Ausstellungsraum. So ist der Gang durch die Radix Ausstellung an sich schon ein Erlebnis mit Baustellencharakter und Entdeckung der Kunst im ungewohnten Umfeld.

