Kammerchor Dießen und Alexander Netschajew treten gemeinsam auf

Der Kammerchor Dießen ist wieder aktiv. Gemeinsam mit Alexander Netschajew werden Lieder und Texte unter dem Leitmotiv "Herz" präsentiert.

Zum neunten Mal lädt der Kammerchor Dießen mit seinem künstlerischen Leiter Thomas H. Zagel zu einem Chorkonzert mit Lyrik-Lesung ein. Diese Veranstaltung wird am Samstag, 14. Mai, um 19 Uhr im Traidtcasten am Dießener Marienmünster präsentiert. Das Motto heißt diesmal „Herz“, Sprecher ist – wie seit der Gründung dieses Biennal-Formats im Jahr 2004 – der Schauspieler, Theater-Intendant und Regisseur Alexander Netschajew.

Das Programm des Kammerchors Dießen reicht vom Madrigal aus der Renaissance bis zu neuen groovigen Chor-Kompositionen der aktuellen Pop-Musik wie „City Of My Heart“ von F. M. Herzog. Die Herz-Lieder sind aus verschiedenen Musik-Genres: So wird ein Evergreen aus dem Jahr 1940, der Elvis-Hit „Love Me Tender“ und der Titel-Song „My Heart Will Go On“ aus dem Film „Titanic“ gesungen.

Alexander Netschajew trägt die thematisch passenden Gedichte vor

Die inhaltlich oder atmosphärisch dazu passend kombinierten Gedichte zum Thema „Herz“ stammen von Matthias Claudius, Johann Wolfgang von Goethe, Heinrich Heine, Konstantin Wecker, Erich Mühsam und weiteren zeitgenössischen Autoren. Sie betrachten das Herz meist als Chiffre für die Emotionalität der Menschen in diversen Lebenssituationen. Sie erzählen von glühender Liebe zum Dahinschmelzen, von philosophischen Überlegungen über das Verschenken des eigenen Herzens, von unglaublichen Beziehungsverstrickungen und von heiter-skurrilen Herzlosigkeiten. (ak)

Karten gibt es an der Abendkasse ab 18.30 Uhr.

