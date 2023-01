Kansas – ein halbes Jahrhundert immer man selbst sein

Einmal wöchentlich spricht AK-Mitarbeiter Michael Fuchs-Gamböck mit Musikgrößen. Heute: Richard (Rich) Williams von Kansas.

Was bedeutet es für dich persönlich, seit einem halben Jahrhundert Mitglied von Kansas zu sein?



Rich Williams: Wir sind eine große Nummer in der Rockbranche geworden. Das erfüllt mich mit ziemlich viel Stolz. Ansonsten führe ich ein ganz normales Dasein. Meine Frau und ich verbringen unsere Zeit in einem gemütlichen Haus, in dem ich mir ein Studio eingerichtet habe, damit ich nicht so oft rausmuss in die Welt. Wir haben Kinder und Enkel, die uns besuchen kommen. Das bringt ziemlich viel Spaß. Überdies bin ich glücklich über den Umstand, dass ich nur einmal einen Job annehmen musste, das war neben dem Studium in einem Schnapsladen. Ansonsten verdiente ich mir die Brötchen ausschließlich mit der Musik. Das begann 1967 mit den Pets, ich war gerade mal 17. Wir haben kleine Konzerte gespielt, ein paar Dollars verdient. Für uns Teenies war das eine riesige Sache.

Mit den Pets spieltet ihr eher Pop, mit Kansas ist Rock angesagt. Wie würdest du den typischen Kansas-Sound definieren?



Williams: Er ist in erster Linie von Abwechslungsreichtum geprägt. Der ist unsere größte Stärke. Wir wollten immer möglichst interessant klingen. Und den Hörer mitreißen, sogar mit ruhigen Stücken wie "Dust in the Wind". Auch gegen schlaue Texte, die zum Nachdenken anregen, hat keiner von uns etwas einzuwenden.

Woher stammt in erster Linie die Inspiration für neue Verse?



Williams: Um ehrlich zu sein, die kann von überall herkommen. Die Welt ist spannend, sie hat stets etwas Anregendes zu bieten. Man muss nur mit offenen Augen durch sie laufen, um etwas zu entdecken, worüber man schreiben möchte. Ein gewisses Talent dafür benötigt man natürlich auch. Aber dafür stecken zum Glück einige geeignete Kandidaten in unseren Reihen.

Würdest du Kansas als Gruppe bezeichnen, die sich auf zeitlosen Sound festgelegt hat?



Williams: Aber unbedingt! Ich gehe jetzt nicht so weit, uns mit Beethoven oder Mozart zu vergleichen. Aber die meisten unserer Songs können auch in der Zukunft gehört werden, ohne dass sie zum Gähnen einladen.

Die Kansas der Jahre 2022 und 2023 – welchen Platz genießen sie in der Musik-szene?



Williams: Zunächst mal muss festgestellt werden, dass diese Branche sich gravierend verändert hat. Und das nicht zu ihrem Besseren. Als ich beschlossen hatte, von der Musik leben zu wollen, hatte ich das Glück, dass man von seinem Job ordentlich leben konnte, sofern man etwas draufhatte. Heutzutage spielt Talent kaum noch eine Rolle. Die musst dich als Jungspund darauf einstellen, dass du mit ein paar Cent abgespeist wirst, weil man vor allem mit Downloads und lausigen Streams sein Geld verdient. Das macht einen auf Dauer mürbe. Ich würde heute einem Nachwuchsmusiker nicht empfehlen, sich darauf zu verlassen, mit seiner Arbeit den Lebensunterhalt verdienen zu können.

Was bleibt, sind die Konzerte als Einnahmequelle …



Williams: Damit kann man tatsächlich noch Kohle machen. Wobei: Ich bin über 70. Was bedeutet, dass meine Finger nicht mehr so gelenkig sind, um schnelle Läufe wie einst auf der Gitarre hinzubekommen.

Zur Person: Wir schreiben das Jahr 1973. Eine Band namens Kansas aus dem gleichnamigen US-Bundesstaat hat eben bei einem Major-Label seinen ersten Plattenvertrag unterzeichnet. Ein halbes Jahrhundert später existiert die Formation immer noch. Eine Menge Mitstreiter gingen, neue kamen. Lediglich Schlagzeuger Phil Ehart und Gitarrist Richard Rich Williams hielten die Fahne der Gruppe aus dem Mittleren Westen hoch. "Und so wird es auch bleiben", lacht Rich in die Muschel seines Telefons, während er im heimischen Studio sitzt. "Phil und ich sind zu alt, um uns nach einem anderen Job umzusehen." Um den Jahrestag würdig zu feiern, ist soeben die Box "Another Fork in the Road – 50 years of Kansas" in den Handel gekommen. "Jetzt wird die eine oder andere Flasche geköpft, die Gläser werden hochgehalten", freut sich Williams. "Danach gibt es 'business as usual' wie stets bei uns."