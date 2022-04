Kfz-Meister wird bei Betriebsunfall in Eching verletzt

In Eching kommt es in einer Autowerkstatt zu einem Unfall. Ein 30-jähriger Mann muss ins Krankenhaus gebracht werden.

Am Mittwochmorgen hat sich in einer Kfz-Werkstatt in Eching ein Betriebsunfall ereignet. Laut dem Polizeibericht wollte ein 30-jähriger Kfz-Meister an einem Auto eine Fahrwerksfeder wechseln. Dabei sprang die Feder aus der Vorspannvorrichtung und traf den Mann im Gesicht.

Der Kfz-Meister erlitt dabei einen Nasenbeinbruch und eine Gehirnerschütterung. Er wurde ins Klinikum nach Großhadern gebracht, konnte das Krankenhaus aber im Laufe des Tages bereits wieder verlassen. (ak)

Lesen Sie dazu auch