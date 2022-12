Utting

Kinderbetreuung in Utting: Dritte Gruppe in früherer VR-Bank

Die Kinderbetreuung in der ehemaligen VR-Bank in Utting soll weiter ausgebaut werden.

Plus Die Kinderbetreuung stellt die Gemeinde Utting weiter vor Herausforderungen. Mit der Sanierung und Erweiterung bestehender Einrichtungen ist es nicht getan.

Von Dagmar Kübler

Utting hat weiter viel zu tun, um die Kinderbetreuung zukunftsfest zu machen. Zwar sind sowohl das Haus für Kinder auf der Ludwigshöhe als auch der Telos-Kindergarten erweitert und saniert worden und auch der erste Stock in der ehemaligen VR-Bank in der Bahnhofstraße soll mit Kindergruppen unter der Leitung der Kinderhilfe Oberland belegt werden. Jedoch steht bereits jetzt fest, dass bis 2030 zwei weitere Kindergartengruppen nötig werden. Deshalb soll nun auch das Dachgeschoss der ehemaligen VR-Bank dafür genutzt werden. Die Containeranlage in der Jahnstraße wird aufgelöst.

