Kinderkrippe Riederau: Holzcontainer sollen länger bleiben

Dießen will einen Zuschuss für die Holzcontainer für die Krippe in Riederau. Das könnte auch Auswirkungen auf die Erweiterungspläne der Feuerwehr haben.

Die im Mai vom Dießener Gemeinderat beschlossene Holzcontaineranlage für die Kinderkrippe in Riederau könnte möglicherweise länger genutzt werden als bislang in Erwägung gezogen. Hintergrund ist, dass der Markt Dießen für den Bau eine staatliche Förderung in Anspruch nehmen möchte. Voraussetzung dafür ist aber wiederum, die Holzcontainer mindestens zehn Jahre zur Kinderbetreuung genutzt werden.

„Wir können das Geld gut gebrauchen“, meinte Bürgermeisterin Sandra Perzul (Dießener Bürger). Die Baukosten werden mit einem sechsstelligen Euro-Betrag veranschlagt, bei der Mini-Kita im ehemaligen Riederauer Rathaus und bei der Erweiterung des Kindergartens in Dettenschwang sei es um 45 beziehungsweise 35 Prozent der förderfähigen Kosten gegangen.

Einen Zuschuss gibt es nur für eine mindestens zehnjährige Nutzung für die Kinderbetreuung

Der Gemeinderat stimmte mit 22:1 Stimmen zu, einen Förderantrag, verbunden mit einer mindestens zehnjährigen Nutzung für die Kinderbetreuung, zu stellen. Hannelore Baur (SPD) regte an, die Container vielleicht auch an anderer Stelle, etwa für den geplanten Kinderhort in Dießen zu nutzen, beispielsweise als Mensa. Gabriele Übler (Grüne) wollte wissen, ob eine etwaige längerfristige Containernutzung neben dem Feuerwehrhaus in Riederau kompatibel mit den dortigen Erweiterungsüberlegungen wäre. Dazu meinte Johann Vetterl (Freie Wähler), es komme darauf, in welcher Weise das Gerätehaus ertüchtigt werde. Vetterl stimmte als einziger gegen den Förderantrag.

