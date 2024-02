Kirchengemeinde, Humorfestival und Uttinger Jugend hoffen auf Fördergelder

Zehn Projekte bewerben sich bei der Lokalen Aktionsgruppe Ammersee um Fördermittel. Was in Dießen, Andechs und Stegen geplant ist.

Mehrere Projekte aus dem Landkreis Landsberg, darunter eines des MTV Dießen sowie ein Begegnungsort und ein Bikepark in Utting, hoffen auf Fördermittel der Lokalen Aktionsgruppe Ammersee. Die Mittel stammen aus dem Leader-Förderprogramm der Europäischen Union. Insgesamt bewerben sich heuer zehn Projekte mit einem Gesamtvolumen von 601.500 Euro. Die Entscheidung, wofür Geld fließt, fällt in der kommenden Woche, informiert die LAG.

Utting: Die evangelische Kirchengemeinde Dießen-Utting will das soziale Miteinander am Ammersee-Westufer fördern, indem der durch einen Brand zerstörte Gemeindesaal und die angebaute Christuskirche wieder errichtet werden. Mit dem Projekt soll ein Begegnungsort geschaffen werden, der – wie in der Vergangenheit – neben kirchlichen auch kulturellen und gemeinnützigen Zwecken diene. Eine Förderung in Höhe von 87.500 Euro soll die Anschaffung der Bestuhlung und technischen Ausstattung, die Gestaltung der Außenanlagen sowie Akustikwände im Gemeindesaal ermöglichen.

Einen Bikepark wünschen sich die Kinder und Jugendlichen in Utting. Foto: Radquartier (Symbolbild)

Die Gemeinde Utting will einen Bikepark – einem Parcours für Radfahrer und Skater – in Nachbarschaft zum Sportgelände des TSV Utting schaffen. Bislang sei keine vergleichbare Anlage in der Region vorhanden, die aber den vielfach geäußerten Bedürfnissen und Wünschen der jungen Menschen entspreche. Für 135.000 Euro sollen das Modellieren und die Asphaltierung der Strecke, die Herstellung der Grünflächen mit heimischen Pflanzen und die Gestaltung der Aufenthaltsflächen unterstützt werden.

Dießen: Der MTV Dießen hofft auf 1500 EUR für die Beschaffung und den Aufbau einer Teqball-Platte für den "FunPark". Teqball verbindet Elemente von Fußball und Tischtennis. Bereits vorhanden sind im "Fun-Park" eine Soccerbox, ein Skateplatz und ein Basketballfeld. Die Marktgemeinde Dießen will mithilfe von Fördergeldern ihren ersten inklusiven Spiel- und Begegnungstreffpunkt mit vielen Spielmöglichkeiten für Menschen mit und ohne Behinderung schaffen. Für Begleitpersonen soll der Inklusionsspielplatz zudem ausreichend Aufenthaltsmöglichkeiten bieten. Die beantragten 130.000 Euro sollen für Bauarbeiten, Pflanzung, Anschaffung von Spielgeräten und Errichtung von Aufenthaltsmöglichkeiten genutzt werden.

Andechs: Ein naturnaher Bewegungsparcours für alle Altersgruppen, mit Elementen für vielfältige körperliche Bewegungsabläufe (laufen, klettern, balancieren, hangeln, springen), ist in Andechs geplant. Hinzukommen sollen Bereiche von Naturlebens- und Erlebnisräumen sowie "Klassenzimmern im Grünen" für den Unterricht im Freien. Das Projektvolumen liegt bei 185.000 Euro netto. Eine Fördersumme in Höhe von 92.500 Euro wurde laut LAG bereits in der vorherigen Periode bewilligt.

Windachspeicher: Mit dem Jugendzeltplatz Windachspeicher, dessen Betriebsträgerschaft nach Errichtung eines neuen Betriebsgebäudes durch den Landkreis Landsberg Mitte 2024 dem Kreisjugendring Landsberg übertragen wird, soll eine Begegnungsstätte von überregionalem Charakter für Kinder und Jugendliche geschaffen werden. Dafür müsse der Zeltplatz noch im Inneren des Betriebsgebäudes, als auch im Außenbereich ausgestaltet werden, informiert die Aktionsgruppe. Der Kreisjugendring beantragt für die Maßnahmen eine Förderung in Höhe von 25.000 Euro.

Weil: Die Gemeinde Weil hofft auf finanzielle Unterstützung bei der Errichtung eines zentralen Naturbewegungsparks, der als Begegnungsstätte mit besonderen Möglichkeiten für alle Generationen sowie Menschen mit Beeinträchtigung dient. Beim Bau soll auf eine umweltfreundliche Gestaltung mit nachhaltigen Materialien sowie der Anpflanzung von Sträuchern als Naschgarten, von Kräuterbeeten und als Tierbehausungen (Vögel, Insekten, Igel) geachtet werden. Für das Projekt, das unter Mitwirkung der Bevölkerung (Kinder, Schulen, Kindergärten, Vereine) umgesetzt werden soll, wurden 70.000 Euro beantragt.

In Stegen soll ein Humorfestival stattfinden

Inning: Der Verein Forum Humor und komische Kunst will von Mai bis in den Herbst gemeinsam mit der Gemeinde Inning in Stegen ein Humorfestival veranstalten, in dessen Mittelpunkt ein Humorparcours stehen soll. Auf diesem sollen 25 bis 30 von einer Jury ausgewählte Cartoons am Seeuferweg von Stegen Richtung Inning ausgestellt werden. Die Eröffnung des Parcours ist für den 11. Mai geplant. Der Verein beantragt hierfür 2500 Euro.

Auf Förderung hoffen auch die Organisatoren eines Humorfestivals in Inning. Foto: Reiter

Schöngeising: Die Gemeinde Schöngeising will mit einer Förderung in Höhe von 100.000 Euro die Gestaltung der öffentlichen Anlagen an der Westseite des neu gebauten Gemeinschaftshauses angehen. Dort soll ein Spielplatz mit Inklusionscharakter als Anlaufpunkt für alle Generationen der regionalen Bevölkerung geschaffen werden.

Unterstützung Bürgerengagement 2023-27: Der LAG Ammersee will als Projektträger das Projekt "Unterstützung Bürgerengagement" fortsetzen. Zur Umsetzung der Lokalen Entwicklungsstrategie (LES) sollen in der Ammersee-Region auch Einzelaktivitäten von lokalen Akteuren unterstützt werden, die den formalen Projektanforderungen von Leader nicht entsprechen. Im Rahmen dieses Projektes vergibt die LAG Ammersee auf formlosen Antrag eine pauschale Unterstützung für Einzelmaßnahmen. Dabei kann es sich um Gruppen, Vereine, Verbände oder Einzelpersonen handeln. Beihilfen sind grundsätzlich ausgeschlossen. Zur Umsetzung muss die LAG Ammersee zunächst selbst eine Projektförderung in Höhe von 50.000 Euro beantragen.

Die öffentliche Sitzung findet am Mittwoch, 21. Februar, ab 19 Uhr im Bürgertreff Utting, in der Bahnhofstraße 31 statt. Mit einem positiven Votum können die Projektträger im nächsten Schritt Förderanträge beim zuständigen Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) zu diesen Projekten stellen. (AZ)