Ammersee

10:42 Uhr

Klimawandel in der Region: Die Gemeinden sind gefordert

Hochwasser ist auch am Ammersee immer mal wieder ein Thema. Unser Bild zeigt die überfluteten Seeanlagen in Dießen im Juni 2013.

Plus Der Klimawandel lässt sich nicht mehr verhindern. Es sei aber noch möglich, sich an die Verhältnisse anzupassen, heißt es bei einer Online-Konferenz der „Energiewende Oberland“.

Von Alfred Schubert

Wie gehen Kommunen im Oberland mit dem Thema Klimawandel um und wie bereiten sie sich auf diesen vor? Wo sehen Kommunen aktuell Handlungsbedarf bei den Themen Klimaschutz und Klimaanpassung? Dies war Inhalt einer Befragung, die sich an die Kommunen im Oberland richtete. Dr. Anne von Streit vom „Department für Geografie“ an der Ludwig-Maximilians-Universität München präsentierte jetzt in einer Veranstaltung der „Energiewende Oberland“ (EWO), die live im Internet übertragen wurde, die ersten Ergebnisse der Studie KARE (Klima-Anpassung REgional).

