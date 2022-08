Ammersee

vor 6 Min.

Klippenspringerin aus Pähl gewinnt eine Medaille für die Ewigkeit

Iris Schmidbauer aus Pähl ist die erste Europameisterin überhaupt im High Diving. In Rom holte sich die 27-Jährige Gold.

Plus Zum ersten Mal wird bei einer Schwimm-Europameisterschaft auch die Disziplin Klippenspringen aufgenommen.Iris Schmidbauer aus Pähl holt sich Gold. Warum die Medaille aber erst mal in den Keller kommt.

Von Margit Messelhäuser

So ganz kann Iris Schmidbauer noch gar nicht glauben, was sie vor ein paar Tagen gelungen ist: Die 27-Jährige ist die erste Europameisterin im Klippenspringen – High Diving genannt –, die es gibt. In Rom wurde diese Disziplin nämlich erstmals im Rahmen einer Europameisterschaft durchgeführt. Inzwischen ist sie wieder zu Hause, und der Alltag hat sie bereits zurück.

