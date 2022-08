Ammersee

15:07 Uhr

Kollektives Komplettversagen beim SV Raisting

Plus Fußball: Raisting zeigt sich bei der 0:3 Heimpleite gegen Aubing als nicht tauglich für die Bezirksliga. Für einen Spieler endet die Partie vorzeitig im Krankenwagen.

Von Uschi Schuster

In den ersten drei Saisonspielen war der SV Raisting mindestens auf Augenhöhe mit dem Gegner. In Partie Nummer vier war dies erstmals nicht der Fall. Die Folge war eine 0:3 Heimpleite gegen den SV Aubing, die sogar noch deutlicher hätte ausfallen können.

„Das war kollektives Komplettversagen und nicht bezirksligatauglich“, nahm Raistings Co-Trainer Manfred Kammermeier nach dem Schlusspfiff kein Blatt vor den Mund. SVR-Spielertrainer Hannes Franz war da schon mit seinen Mannen auf den Weg zum Krisengespräch in die Kabine. „Die Jungs haben nicht mit der nötigen Überzeugung gespielt und waren mit dem Kopf gar nicht dabei“, legte Kammermeier indessen nach. Die tropische Hitze von über 30 Grad wollte er nicht als Entschuldigung gelten lassen. „Daran lag es nicht, Aubing hatte die gleichen Bedingungen“, meinte Kammermeier.

