18:04 Uhr

Konstantin Wecker und die Radikalität des Poeten

Plus Der Musiker Konstantin Wecker ist heuer 75 Jahre alt geworden. Statt sich zur Ruhe zu setzen, sammelt er gerade Kraft für seine nächste Tournee. Was er von Fingerübungen am Klavier hält.

Von Michael Fuchs-Gamböck

Michael Fuchs-Gamböck hat mit dem bayerischen Troubadour-Aushängeschild in seiner toskanischen Villa per Telefon gesprochen. Er tankt dort gerade Energie für seine nächste Tour. Die Rede ist von Konstantin Wecker, der in diesem Jahr 75 Jahre alt geworden ist.

