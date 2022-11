Kriechen, Krabbeln und Robben in Riederau – ein ganz besonderer Sport

Plus In Riederau unterrichtet Jan Kocsis die bei uns noch weitgehend unbekannte Sportart Krav Maga Defcon. AK-Mitarbeiterin Dagmar Kübler hat eine Trainingseinheit besucht.

Krav Maga Defcon ist eine bei uns noch weitgehend unbekannte Methode zur Selbstverteidigung. Dabei ist sie sehr effizient, denn sie nutzt vorhandene Reflexe, und die Techniken sind für jedermann schnell erlernbar. Davon konnte sich unsere Mitarbeiterin Dagmar Kübler bei einer Probestunde bei Krav Maga Ammersee in Riederau überzeugen.