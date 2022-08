Ammersee

09:05 Uhr

„Kultur am See“ lockt in die Dießener Seeanlagen

Es ist wieder „Kultur am See“-Zeit in den Dießener Seeanlagen.

Plus Zwei Jahre war es ruhig am Dießener Ammerseeufer. Jetzt geben sich die Veranstaltungen quasi die Klinke in die Hand. Johannes Dornhofer hat sechs Bands geladen, die beim Open-Air-Festival für Stimmung sorgen sollen.

Von Frauke Vangierdegom

Es ist wieder soweit: Zwei Sommer lang mussten Musikfreunde ausharren, bis es in den Dießener Seeanlagen wieder heißt: Es ist „Kultur am See“-Zeit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen