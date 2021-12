Ammersee

Kultur in der Krise: Wie Künstler aus Dießen unter der Pandemie leiden

Plus Die Auswirkungen der Corona-Pandemie treffen die Kunstschaffenden besonders hart, nun bleibt auch noch das Weihnachtsgeschäft weitgehend aus.

Von Maren Martell

Die Wochen vor Weihnachten lassen alle Jahre wieder nicht nur die Kassen im Einzelhandel klingeln. Auch Künstlerinnen und Kunsthandwerker freuen sich in normalen Zeiten über großes Interesse an ihren Werken und gute Verkäufe. Doch der nun zweite Pandemiewinter trifft die Kreativen besonders hart. Nicht nur die stimmungsvollen Weihnachts- und Adventsmärkte wurden wegen zu hoher Infektionszahlen vielfach abgesagt, auch Ausstellungen und Messen finden entweder gar nicht oder nur unter großen Einschränkungen statt. Zu leiden hat die Kunst- und Kunsthandwerk-Szene auch in der Ammerseeregion.

