Kunst: Galerie Handwerk zeigt in München Keramik

In der Handwerkskammer in München erinnert manches gerade an Dießen. Auf rund 400 Quadratmetern Ausstellungsfläche Gefäße, Geschirrkompositionen und mehr.

Die beliebten Badedamen von Pia Keul, die türkis schimmernde Gartenkeramik von Martin Waubke oder die stilvollen Steinzeug-Etageren von Andrea Martini: Wer derzeit durch die Ausstellungsräume der Galerie Handwerk in München wandelt, fühlt sich auf den Töpfermarkt in Dießen versetzt. Noch bis 19. Februar haben Keramikfreunde die Gelegenheit, die Ausstellung „Topographie – Keramik aus Bayern“ zu sehen. Die Schau präsentiert nicht nur die Werke der Keramikwerkstätten und Ateliers aus ganz Bayern. „Ein großer Teil der 50 Aussteller ist auch jedes Jahr auf dem Töpfermarkt in Dießen vertreten“, erläutert der in der Handwerkskammer für die Ausstellung verantwortliche Wolfgang Lösche. Auf rund 400 Quadratmetern Ausstellungsfläche sind im Erd- und Untergeschoss der Galerie Handwerk Gefäß- und Geschirrkompositionen für den täglichen Gebrauch, aber auch plastische Keramik zu sehen.

Galerie Handwerk: Corona-Pandemie erschwert Kunstdarbietung für Öffentlichkeit

„Nach den vielen internationalen Beiträgen beschäftigen wir uns in diesem Jahr ganz bewusst mit der Keramikszene aus Bayern“, erläutert Lösche. Die Galerie Handwerk sehe es als eine ihrer Aufgaben an, vor dem Hintergrund der anhaltend schwierigen Lage für den Kulturbetrieb und somit auch für das Kunsthandwerk in Bayern eine Möglichkeit zu schaffen, die Arbeiten einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen und auf die Werkstätten aufmerksam zu machen. Das Konzept scheint aufzugehen: „Die Resonanz ist sehr positiv. Es wurden schon zahlreiche Verkäufe realisiert“, freut sich Lösche.

Der Begriff Topographie sei diesmal ganz bewusst gewählt worden. Die Ausstellung präsentiert Werkstätten vom nördlichen Oberfranken bis ins südwestliche Schwaben. Auch die Vielfalt an Materialien – ob Irdenware, Steinzeug oder Porzellan –, an Glasuren, Brennverfahren und Gestaltungsideen soll die Topographie der bayerischen Keramiklandschaft beispielhaft dokumentieren. Aus der Ammerseeregion sind die Arbeiten von Christoph Möller, Cornelia Goossens, Bokyung Kim und Minsoo Lee aus Dießen sowie von Regine Hohmann aus Schondorf und Astrid Schröder aus Finning zu sehen. Christoph Möller ist mit seinen großformatigen organischen Gebilden „Baum“ und „Landschaft“ vertreten.

Schüsseln, Schalen und kleine Dosen

Cornelia Goossens präsentiert ihre großen weißen Schüsseln mit gespritzten Dekoren, die sie eigens für die Ausstellung produzierte. Astrid Schröder zeigt ihre filigranen Seladon glasierten Porzellangefäße und Schalen mit feinen Blütenornamenten. Eine ähnliche Anmutung haben die Arbeiten von Regine Hohmann. Sie hat Schüsseln, Schalen und kleine Dosen mit Seladon-Glasur in die Galerie Handwerk gebracht. Mit ihrer Technik erzeugt sie auf ihren Porzellangefäßen fast Textil anmutende Oberflächen. Das koreanische Keramikerpaar Bokyung Kim und Minsoo Lee zeigt Rundgefäße und Vasen in ganz schlichten, modernen Design. (ak)

Lesen Sie dazu auch