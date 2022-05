Kunstaktion: Sechs Kubikmeter Humus für den Kirchplatz in Weilheim

Frank Fischers Installation auf dem Kirchplatz in Weilheim wird nur drei Stunden Bestand haben.

Der Weilheimer Künstler Frank Fischer hat seine Installation „Humus wERDschätzung“ schon zweimal in München und in Wuppertal präsentiert, jetzt wird sie auch in Weilheim zu sehen sein. Laut Anneliese Back vom Arbeitskreis „Eine Welt“ der „Agenda 21“, der an der Suche nach einem passenden Ort beteiligt war, gab es in der Kreisstadt nur drei mögliche Plätze. Der Volksfestplatz und der Marienplatz fielen durch, weil der eine „zu weit draußen“ und der andere „zu belebt“ ist. Es blieb also nur der Kirchplatz.

Auf diesem wird der Künstler am Samstag, 14. Mai, um 14 Uhr die „Humus wERDschätzung“ aufbauen. Das Kunstwerk, das auf die Bedeutung des Humus für das menschliche Leben aufmerksam machen soll, ist nur von kurzer Dauer. Bereits um 17 Uhr werden die sechs Kubikmeter Humus, die das Humuswerk Albrecht als Sponsor zur Verfügung stellt, wieder weggefahren. Das wertvolle Material erhält der „Gmünder Hof“, der es für ein Landwirtschaftsprojekt für Jugendliche verwendet. Auf dem Humus wird laut Back Gemüse angebaut. Unterstützt wird das Projekt auch von der Sparda-Bank, die sich laut Dieter Strobel von der Weilheimer Geschäftsstelle als erste gemeinwohlorientierte Bank in Deutschland dem Schutz der Erde besonders verpflichtet sieht.

Anschließend sind noch zwei kleinere Installationen geplant. Sie werden in der katholischen und in der evangelischen Kirche in Weilheim zu sehen sein. (as)

