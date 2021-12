Ammersee

06:49 Uhr

Kurios: Kater Viktor, ein Pralinenlieferant auf vier Pfoten aus Dießen

Plus In Dießen ist Viktor bekannt wie ein bunter Hund. Jeden Tag bringt er einer gesundheitlich angeschlagenen Frau eine Praline – und lässt es sich bei ihr sichtlich gut gehen.

Von Dagmar Kübler

Viktor ist ein bildhübscher und am Untermüllerplatz in Dießen wohlbekannter Kater. Dort lässt er sich in den anliegenden Restaurants im Sommer gern von den Gästen bewundern und erbettelt sicher so manches Schmankerl. Jetzt im Winter betreibt die schwarz-weiße Norwegische Waldkatze, die aufgrund ihres Gewichts von fast zehn Kilogramm und ihrer ansehnlichen Größe gerne auch mal mit einem Hund verwechselt wird, einen Pralinenlieferservice auf vier Pfoten. Eine herzerwärmende Geschichte über eine ungewöhnliche Freundschaft zweier Frauen und Mon Chérie.

