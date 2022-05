Läufer sammeln Geld für die Uttinger Christuskirche

Sportliche Uttinger drehen ihre Laufrunden für die Uttinger evangelische Kirche. Am Ende kommt ein vierstelliger Euro-Betrag zusammen.

Im vergangenen August brannte die evangelische Christuskirche in Utting nieder. Am Wochenende folgten 60 Sportlerinnen und Sportler dem Aufruf des TSV Utting zu einem Spendenlauf. Zudem wurde eine Spendenbox aufgestellt und Kuchen verkauft.

Steffi Bichler, die den Lauf zusammen mit Christoph Tretter organisiert hatte, freut sich über das Ergebnis. „Es sind insgesamt rund 5000 Euro zusammengekommen. Es hat uns gefreut, dass trotz des durchwachsenen Wetter so viele Starter waren.“ Die meisten Runden, nämlich 15, absolvierte der Uttinger Triathlet Roland Lüdtke. Eine Runde war 1,3 Kilometer lang und beinhaltete eine ordentliche Steigung, an der so mancher ins Schwitzen kam. Jüngster Teilnehmer war ein dreijähriges Kind, das sich aber im Wagen schieben ließ. Als Walkerin war eine 84-Jährige am Start. Die Sportler hatten zuvor Sponsoren generiert, die für jeden gelaufene Runde einen vorher festgelegten Betrag zahlten.

Bürgermeister Florian Hoffmann (LW) sprach ein Grußwort und die evangelische Pfarrerin Alexandra Eberhardt einen Segen für die Teilnehmenden. Unter diesen befand sich auch Georg Kaiser, Vorsitzender des TSV Utting. (chmü)

