Ammersee

vor 18 Min.

Landesbischof Bedford-Strohm feiert in Utting Gottesdienst

Auf der Wiese vor der abgebrannten Christuskirche in Utting feiert der evangelische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm am Karfreitag einen Gottesdienst.

Plus Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm hält in Utting vor der abgebrannten Christuskirche den Karfreitags-Gottesdienst. So geht es mit dem Gotteshaus weiter.

Von Frauke Vangierdegom

Ende August 2021 wurde die evangelische Christuskirche in Utting Opfer eines verheerenden Brands. Heuer wäre die Holzknüppelkirche 95 Jahre alt geworden und war damit eine der ältesten in Deutschland. Gebaut worden war das Gotteshaus nach dem Vorbild sakraler Architektur in den Karpaten und in Skandinavien.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

