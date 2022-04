Landratsamt lässt Vieh von Bauernhof in Dießen wegbringen

Plus Von einem Anwesen in Dießen werden 93 Tiere weggebracht. Zuvor waren dort jahrelang Mängel festgestellt und nicht behoben worden.

Aus einem Bauernhof in Dießen ist am Mittwoch auf behördliche Veranlassung sämtliches Vieh weggebracht worden. Das Landratsamt verhängte ein Tierhaltungs- und Betreuungsverbot, bestätigte Sprecher Wolfgang Müller auf Nachfrage unserer Redaktion, und erläuterte die Gründe für diese Zwangsmaßnahme.