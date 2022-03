Ammersee

vor 19 Min.

Wie Landwirte am Ammersee die Trockenheit bewerten

Erika Höpfl vom Jackelhof in Rieden zeigt, wie trocken die Erde sogar auf ihrer Weide ist.

Plus Lange Zeit hat es nicht geregnet. Warum viele Landwirte am Ammersee die aktuelle Situation auf ihren Wiesen weniger dramatisch einschätzen, als man annehmen würde.

Von Ulrike Reschke

Nach wochenlanger Trockenheit und einer ungewöhnlich langen Phase ohne Regen Anfang des Jahres gab es am vergangenen Dienstag endlich wieder etwas Niederschlag. Die Landwirte waren darauf vorbereitet. Viele hatten schon am Wochenende zuvor damit begonnen, Gülle auszubringen. Für die Wiesen am Ammersee hatte die regenlose Zeit einen großen Vorteil.

