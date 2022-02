Ammersee

vor 34 Min.

Landwirtschaft: Die Anbaufläche für die Nahrung wird knapp

Der weiterhin ungebremste Verbrauch von landwirtschaftlicher Fläche in Bayern wächst sich auch im Landkreis Weilheim-Schongau zu einem Problem für die Bauern aus, so der Bauernverband.

Plus Den Landwirten in der Ammerseeregion wird immer mehr Fläche entzogen für Straßen oder Gewerbe. Seit 1988 sind Äcker in der Größe der Gemeinde Pähl verloren gegangen.

Von Alfred Schubert

„Uns brennt es auf den Nägeln“, sagt Thomas Müller. Der Leiter der Weilheimer Geschäftsstelle des Bayerischen Bauernverbands spricht damit ein Problem an, das nicht neu ist, jetzt allerdings ein bedrohliches Ausmaß annimmt: den Verlust an landwirtschaftlich nutzbarer Fläche.

