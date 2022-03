Ammersee

vor 44 Min.

Landwirtschaft: Hanfanbau ist in der Ammerseeregion noch eine Nische

Noch wird Hanf in unserer Region eher selten angebaut.

Plus Die mit der Legalisierung von Cannabis erweiterte Möglichkeit zum Anbau von Hanf. Aktuell bauen im Landkreis Landsberg vier Betriebe die Pflanze an.

Von Dagmar Kübler

Mit der neuen Bundesregierung hat die Diskussion um die Legalisierung von Cannabis Fahrt aufgenommen. Eine „kontrollierte Abgabe zu Genusszwecken“ wurde als Zielsetzung der Ampel-Parteien in ihrem Koalitionsvertrag festgeschrieben. Bundesagrarminister Cem Özdemir ist der Meinung, dass viele Landwirte sich rentable Aussichten versprächen und bereits in den Startlöchern stünden, um Hanf anzubauen. Wie stehen die Chancen, dass auch in unserer Region Landwirte zu Rauschmittelerzeugern werden? Und wie steht es um den Hanfanbau generell?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .