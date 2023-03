Laura Cox - eine Schönheit rockt

Einmal wöchentlich spricht AK-Mitarbeiter Michael Fuchs-Gamböck mit Musikgrößen aus der Rock-, Pop-, Blues- oder Jazzszene. Heute: Laura Cox

Fühlst du dich wohl, wenn du in die Kategorie „Blues-Rock“ verfrachtet wirst?



Laura Cox: Nicht so sehr. Weil ich mich nicht als „wahre Blues-Woman“ sehe. Ich bewundere Musiker wie AC/DC oder ZZTop, die sich Blues verpflichtet fühlen. Aber sich in erster Linie rockigen Tönen verschrieben haben. Da ich weiße Hautfarbe habe und eine Frau bin, kann ich automatisch keine „Blues-Lady“ sein. Ich habe erst mit 13 Musik machen gelernt, damals die klassische Gitarre gespielt. Meine Mutter hat mir mit 18 die erste E-Klampfe geschenkt. Zuvor hat mich Musik machen nicht sonderlich interessiert. Alleine schon unter diesem Aspekt kann ich kein Profi sein. Ich habe mit Blues begonnen, weil der am einfachsten zu spielen war. Im Anschluss kam Country dran. Der war ein wenig anspruchsvoller. Das ist die ganze Wahrheit.

Wie siehst du deine Weiterentwicklung als Musikerin, da du immerhin von deinem Job leben kannst?



Laura Cox: Es gibt durchaus eine Entwicklung auf den immerhin drei Alben, die ich bislang veröffentlicht habe. Mehr und mehr finde ich meine kulturelle Identität. Das ist beruhigend zu wissen. Eigentlich bin ich eine scheue Person. Dadurch dass ich stets Ideen für neue Songs im Kopf rumtrage, werde ich auch stetig selbstbewusster. Gut zu wissen.

Du hast mit Cover-Versionen begonnen, über eine Million Follower haben deine Videos in den sozialen Medien verfolgt. Erst Anfang 20 hast du dich mit eigenen Kompositionen beschäftigt. Wie kam es dazu?



Laura Cox: Das war eine ziemliche Überwindung. Wenn man mit Covers ordentlich Geld verdienen könnte, wäre ich dabei geblieben. Ich bin ein ziemlich fauler Mensch, besitze keine besonderen kreativen Ansprüche. Leider gibt es zu wenig Kohle ausschließlich für Covers. Inzwischen bringt es mir sogar Spaß, eigenes Zeug unters Volk zu streuen. Allerdings muss ich viel und regelmäßig üben. Das haut ziemlich rein. Müsste ich nicht unbedingt haben.

Auf den Außenstehenden wirkt es, als wäre Energie der Motor deines Sounds…



Laura Cox: Das ist Unsinn! Ich rocke schon mal ganz gerne los. Aber Tausende Fans zu begeistern, dazu reicht eine nette kleine Melodie. Und wer ordentlich singen kann, dem schadet das beim Erfolg haben auch nicht unbedingt. Mehr ist nicht zwingend notwendig.

Wie wichtig ist dir das Image?



Laura Cox: Ich freue mich darüber, wenn viele Menschen mich als hübsch bezeichnen. Schönheit rockt! Komplimente überwinden meine natürliche Sensitivität. Außerdem bin ich stolz darauf, dass Inspiration für neues Zeug mittlerweile von überall her kommt.

Lässt du dich gerne fotografieren?



Laura Cox: Unbedingt! Und ich bin oft immer wieder überrascht, wie hübsch ich rüberkomme. Und dass ich mich manchmal auf Bildern nicht wieder erkenne. Da sehe ich eine Laura, die von einem anderen Stern zu kommen scheint.

Wie wichtig sind dir die Texte?



Laura Cox: Dazu muss man wissen, dass bei mir stets zunächst die Lieder vorhanden sind, im Anschluss entstehen die Verse. Sonderlich wichtig und gehaltvoll können die Verse demnach nicht sein. Manche davon sind stärker, als ich das für möglich gehalten habe. Doch das ist die Ausnahme.

Dein Vater ist Brite. Dennoch bist du komplett mit der französischen Sprache deiner Mutter, einer Französin, groß geworden. Wie kommt es dazu?



Laura Cox: Mein Dad ist kein besonderer Fan von Englisch. Französisch gefällt ihm schlicht besser. So einfach ist das.

Liebst du Frankreich und die damit verbundene Kultur?



Laura Cox: Auf alle Fälle! Mir ist wichtig, dass ich nicht im Moloch Paris lebe, sondern ein wenig außerhalb davon. Das hilft mir, meine innere Ausgeglichenheit zu finden. Als eher scheuer Mensch benötige ich keinen Dauer-Stress von außen.

Kostet es dich Überwindung, auf eine Bühne zu steigen?



Laura Cox: Konzerte zu geben, fällt mir nach wie vor nicht leicht. Zum Glück habe ich drei Typen um mich herum, die mich jeden Abend tatkräftig unterstützen.

Hast du schon heute Angst vor dem März, wenn deine neue Tournee startet?



Laura Cox: Merkwürdigerweise überhaupt nicht. Ich ziehe einfach in die Schlacht, schnalle mir Mikrofon und Gitarre über und los geht es. Möglichst keine Gedanken übers Geschehen machen.

Welche Beziehung hast du zu deinem Instrument?



Laura Cox: Ich sehe die Gitarre als Werkzeug. Sie hilft mir dabei, so gut wie möglich meine Gedanken zum Ausdruck zu bringen. Mehr ist sie nicht.

Zur Person: Laura Cox ist fröhlich-freundlich und wirkt manchmal ein wenig gelangweilt, während die Anfang-Dreißigerin über ihr drittes Album "Head above water" plaudert. Was soll sie groß erzählen? Kerniger Blues paart sich hier mit druckvollem Rock. Ordentliches Handwerk trifft demnach auf leidenschaftliche Emotionalität. Mehr steckt bei dem Geschehen nicht dahinter. Garantiert auch nicht weniger.