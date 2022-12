Ammersee

vor 22 Min.

Lautstarker Protest für Rettung der Kneipe Kuba in Schondorf

Plus In Schondorf fordern 250 Teilnehmer bei einer Kundgebung den Erhalt des Kuba. Der Wirt und Unterstützer äußern. Der Bürgermeister erklärt, wie es zur Schließung kommt.

Von Christian Mühlhause Artikel anhören Shape

Vor der Kneipe Kuba in Schondorf ertönen am Mittwochabend hundertfach "Harry, Harry"-Rufe. Sie gelten Harry Wildenstein (61), der überwältigt ist von den Ereignissen der vergangenen Tage. Er betreibt die Kneipe Kuba (Kultur am Bahnhof), deren Schließung das Landratsamt, wie berichtet, angeordnet hat. Viele Gäste wollen das nicht hinnehmen. Am Mittwochabend folgten rund 250 von ihnen einem Aufruf zu einer Kundgebung durch Schondorf, darunter auch die Greifenberger Bürgermeisterin Patricia Müller. Sie forderten lautstark den Erhalt der Gaststätte. Schondorfs Rathauschef Alexander Herrmann informierte auf der Kundgebung über die Ursachen und das weitere Vorgehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen