Leblose Person gesichtet? Große Suchaktion auf dem Ammersee

Eine Schlauchbootfahrerin meint, eine leblose Person auf dem Ammersee im Bereich vor Wartaweil gesehen zu haben. Einsatzkräfte starten eine große Suchaktion.

Eine Schlauchbootfahrerin ist bereits am frühen Mittwochabend mit ihrem Schlauchboot von Wartaweil aus auf den Ammersee gefahren. Auf dem See, in dem Bereich vor Wartaweil, meinte die Schlauchbootfahrerin laut Polizei einen leblosen Körper im Wasser treiben gesehen zu haben.

Durch die am Donnerstagvormittag verständigten Polizeiinspektionen Dießen und Herrsching wurde mit Unterstützung der Wasserwacht sowie der Feuerwehr eine großräumige Absuche des Sees und der Ufergebiete durchgeführt. Hierbei kamen auch zwei Hubschrauber zum Einsatz.

Bei der Absuche konnte keine leblose Person aufgefunden werden. Aktuell liegen der Polizei auch keine Erkenntnisse über eine vermisste Person in dem betroffenen Bereich vor. (AK)

