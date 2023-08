Leitplanken bei Pähl beschädigt

Auf der Staatsstraße 2056 bei Pähl werden Leitplankenfelder massiv beschädigt.

Eine bislang unbekannte Person hat zwischen Montag, 28. August, 20 Uhr und Dienstagmorgen, 8.40 Uhr auf der Staatsstraße 2056 zwischen Dießen und Fischen, in einer Linkskurve kurz vor der Ammerbrücke mehrere Leitplankenfelder am rechten Fahrbahnrand massiv beschädigt. Trotz eines entstandenen Schadens in Höhe von ca. 4000 Euro meldete der Verursacher oder die Verursacherin den Schaden nicht. Zeugen, die diesbezüglich Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Weilheim unter 0881/ 6400 zu melden. (AZ)