Lkw-Fahrer verursacht in Schondorf Unfall und fährt einfach weiter

Erheblicher Sachschaden entsteht am Donnerstagvormittag bei einem Unfall in Schondorf, bei dem zum Glück niemand verletzt wird. Der Unfallverursacher aber fährt einfach weiter. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Donnerstagvormittag wollte ein 48-jähriger Schondorfer mit seinem Pkw aus einem Grundstück gegenüber der Einfahrt zur Schulstraße in die Uttinger Straße einfahren. An der Einmündung musste er laut Polizeibericht vorfahrtsbedingt warten. Im Einmündungsbereich kam es dann zu einem Streifzusammenstoß mit einem auf der Uttinger Straße fahrenden Lkw. Der Fahrer des Lkw fuhr nach dem Zusammenstoß, ohne anzuhalten weiter.

Verletzt wurde durch den Unfall niemand, am Pkw des Schondorfers entstand jedoch erheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro.

Die Dießener Polizei sucht Zeugen

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zu dem beteiligten Lkw machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08807/92110 bei der Polizei Dießen zu melden. (AK)