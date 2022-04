Ammersee

Lob aus Raisting für die Pläne im Freizeitgelände Aidenried

Die Gemeinde Pähl will beim Freizeitgelände in Aidenried Veränderungen vornehmen. Das stößt auf Zustimmung im Raistinger Gemeinderat, weil es die Region aufwerte.

Plus Die Gemeinde Raisting begrüßt den Neubau am Ammersee in Aidenried. Ansonsten geht es im Gemeinderat auch um etliche Bauvorhaben im eigenen Dorf.

Von Alfred Schubert

Auch mit dem Freizeitgelände in Aidenried hat sich der Raistinger Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschäftigt. Die Nachbargemeinde war Pähl über eine Bebauungsplanänderung informiert und um Stellungnahmen gebeten worden. Nach Einschätzung von Bürgermeister Martin Höck ist die Gemeinde Raisting nicht direkt von den Änderungen betroffen. Er begrüßte aber die Aufwertung des Geländes am Ufer des Ammersees, weil diese „für die Region von Vorteil“ sei und auch den Erholungssuchenden aus Raisting einen Mehrwert bringe. Die Gemeinderäte sahen dies ebenso und beschlossen einstimmig, auf eine weitere Beteiligung an dem Bebauungsplanverfahren zu verzichten.

