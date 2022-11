Ammersee

07:08 Uhr

Loreena McKennit - im zauberhaften Reich der Eskapistin

Plus Die Musik von Loreena McKennitt erfordert einige Aufmerksamkeit. Das tut dem Erfolg der kanadischen Musikerin keinen Abbruch. Jetzt gibt es von ihr ein Weihnachtsalbum.

Von Michael Fuchs-Gamböck

Die Musik von Loreena McKennitt wird nicht sehr häufig im Radio gespielt. Denn sofern man sie in ihrer Gänze durchdringen, verstehen und schließlich bewundern will, bedarf es eines hohen Aufmerksamkeitsgrades. Den aber setzen die Mainstreamradio-Macher bei ihrer Klientel äußerst selten voraus. Und so wird die komplexe Klangwelt der Kanadierin, wenn überhaupt, höchstens im Nachtprogramm eingesetzt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

