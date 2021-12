Louisa Moreth aus Dießen hat das Filmemachen im Blut

Plus Louisa Moreth aus Dießen gibt ihr Debüt als Drehbuchautorin und Regisseurin. Ihr Psycho-Kurzfilm „Gründe“ ist eine Familienproduktion. Welche Pläne die 20-Jährige hat.

Eine junge Frau im Teenagerralter sitzt auf ihrem Bett und starrt auf den Boden. Das Parkett knarrt. Eine schwarz gekleidete Frau, scheinbar ihre Mutter, kommt ins Zimmer und setzt sich neben sie. Ein nebliger Schleier zieht sich durch den Raum. Donnerwetter schallt von draußen herein, es herrscht Totenstimmung. Die Mutter ist ziemlich schlecht gelaunt, sie trägt eine Sonnenbrille, die ihre Augen komplett abdunkelt. Sie pafft eine Zigarette, wie eine Süchtige Zug um Zug. Verängstigt bleibt die Tochter sitzen, wippt mit ihrem Oberkörper leicht vor und zurück.