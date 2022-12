Ammersee

Ludwig Holz aus Utting feiert seinen 100. Geburtstag

Am 5. Dezember feiert der ehemalige Uttinger Rektor Ludwig Holz seinen 100. Geburtstag. Seit 75 Jahren an seiner Seite ist Ehefrau Frau Lieselotte.

Plus Ludwig Holz feiert am Montag seinen 100. Geburtstag. Er leitete 14 Jahre die Schule in Utting und spricht von vielen glücklichen Fügungen in seinem Leben.

Ludwig Holz ist ein bekanntes Gesicht: Unsere Redaktion berichtete bereits über ihn und seine Frau Lieselotte zu deren 70. und 75. Hochzeitstag. Letzteren feierte das Paar, das zusammen 194 Jahre alt ist, im August dieses Jahres. Am heutigen Montag feiert er seinen 100. Geburtstag. Er leitete 14 Jahre die Schule in Utting und hat drei Bücher geschrieben.

