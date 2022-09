Ammersee

Lüftung in der Schule: Warum in Dießen nichts vorangeht

Plus Im vergangenen Jahr drängte der Dießener Gemeinderat auf den schnellen Einbau einer zentralen Lüftungsanlage. Doch bis jetzt tut sich in der Carl-Orff-Schule nicht viel.

Von Gerald Modlinger

Ziemlich ruhig ist es in den vergangenen Monaten um die vom Dießener Gemeinderat beschlossene zentrale Lüftungsanlage für die Carl-Orff-Schule geworden. In der Gemeinderatssitzung am Montagabend wurde deutlich, woran es hakt und warum seit Monaten das Vorhaben praktisch stillsteht.

