Liebfrauenschule in Dießen: Drei Absolventinnen mit Bestnote

Dass es sich um einen ganz besonderen Jahrgang handelte, der am Freitag in der Turnhalle der Liebfrauenschule in Dießen vor großem Publikum mit der Mittleren Reife verabschiedet wurde, machte Schulleiterin Theresa Wilhelm gleich in ihrer Begrüßung deutlich: „Das Wichtigste voran: Alle die zur Prüfung angetreten sind, haben es geschafft.“ Außerdem haben 22 von 94 Schülerinnen eine Eins vor dem Komma, drei davon haben sogar eine 1,0 geschafft – und das nach zwei Jahren Pandemie, freute sich Wilhelm.

Dießens Bürgermeisterin Sandra Perzul sagte in ihrem Gru0wort: „Ihr könnt stolz auf euch sein.“ Jede Absolventin starte nun mit einem voll bepackten Rucksack, darin ein wichtiges Zeugnis und vielen Erinnerungen, in einen neuen Lebensabschnitt. „Unzählige Momente, voll Lachen, Freude und Spaß, werden euch ein Leben lang begleiten.“ Allerdings sei diese Schulzeit auch nicht immer einfach gewesen, räumte Perzul ein. Die Corona-Pandemie habe „gerade im Schulalltag voll ins Schwarze getroffen“. Improvisation sei bei allen Beteiligten gefragt gewesen. „Ihr habt viel geleistet, jeder für sich und gemeinsam als Jahrgang", lobte die Bürgermeisterin. Nun stünden allen Absolventinnen viele Möglichkeiten offen, viel mehr als früher. „Ihr habt die Chance, eure Wünsche und Träume zu erfüllen. Geht euren Weg und lasst euch nie entmutigen“, sagte Perzul.

Liebfrauenschule in Dießen war der Lebensmittelpunkt

Schülersprecherin Magdalena Graf bedankte sich für die „mentale Unterstützung“ durch Eltern und Lehrer in den sechs Schuljahren an der Liebfrauenschule: „Die Schule war unser Lebensmittelpunkt. Hier haben wir unsere Freundinnen kennengelernt, gelacht, gelernt und gemotzt.“ Auch wenn die letzten beiden Schuljahre nicht die „aller schönsten“ gewesen seien, sei vieles durch die gute Gemeinschaft und die Unterstützung der Lehrer wett gemacht worden, sagte sie.



„Ein Jahrgang macht seinen Abschluss, der mit bisher unbekannten Schwierigkeiten zu kämpfen hatte“, fasste Schulleitern Theresa Wilhelm in ihrem Schlusswort zusammen. In der achten und neunten Jahrgangsstufe sei überwiegend Distanzunterricht angesagt gewesen. „Erst im Schuljahr 2021/2022 kehrten die Schülerinnen zu regelmäßigem Unterricht in der 10. Jahrgangsstufe zurück“, erinnerte Wilhelm.

Die Schülerinnen müssen sich wegen des Coronavirus viel testen

Doch auch dieses letzte Schuljahr sei geprägt gewesen, von nie gekanntem Testen und Hygienevorschriften. Wie wichtig das Miteinanderlernen und -lehren sowie außerschulische Angebote sind, habe man schmerzlich erfahren müssen. „Dennoch: Ihr habt es geschafft. Ihr habt Durchhaltevermögen, Gelassenheit und Mut bewiesen. Herzlichen Glückwunsch! Macht weiter so“, betonte die Schulleiterin. Was sie ihren Schülerinnen zum Abschied wünsche, sei „Zufriedenheit, lebensbejahende Zuversicht und beständiges Gottvertrauen auf dem weiteren Lebensweg und Zeit zum Leben.“

Lesen Sie dazu auch



Für ein buntes, tänzerisches und musikalisches Rahmenprogramm sorgten die Tanz-AG unter der Leitung von Lehrerin Kristina Linke sowie das Lehrerinnen-Trio Carin Maxerath (Gesang), Christina Kamper (Klarinette) und Kristina Linke (Klavier) mit dem Segenswunsch „Irish Blessing“ und dem Song „Time To Say Goodbye“. Mit einer Clip Show ließen die Absolventinnen, ihre Schulzeit stimmungsvoll Revue passieren.