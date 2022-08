Mahler Chamber Orchestra beim Liberation Concert in St. Ottilien

Liberation Concert 2022: Das Mahler Chamber Orchestra (MCO)ist in seinem Jubiläumsjahr im Kloster St. Ottilien zu Gast.

Ottilien Mönche, Mission, Musik - für die Missionsbenediktiner in St. Ottilien mit ihren weltweit 56 Klöstern schlägt Musik Brücken in alle Welt. Wenn am 1. September die Erzabtei gemeinsam mit dem Klassikfestival „Ammerseerenade“ zum vierten Liberation Concert in die Klosterkirche einlädt, dann trifft sich die ganze Welt – innerhalb und außerhalb der Klostermauern.

Das musikalische Erinnern an das Befreiungskonzert jüdischer Holocaust-Überlebender vor 77 Jahren und die Geburt von 428 jüdischen Kindern, die heute auf allen Kontinenten leben, kommt mit großem Aufgebot. Aus diesem besonderen Anlass hat das Mahler Chamber Orchestra (MCO), benannt nach dem jüdischen Komponisten Gustav Mahler, seine Jubiläumstournee im 25. Jahr seines Bestehens um dieses einzige Konzert in Bayern erweitert. Das vom 2014 verstorbenen Maestro Claudio Abbado gegründete Orchester reist für das vierte Liberation Concert mit Violonistin Isabelle Faust und Bratschist Antoine Tamestit, ihrem Konzertmeister Matthew Truscott und 37 Musikerinnen und Musikern aus 14 Nationen an.

Nur ein einziges Konzert in Bayern

Stationen der gemeinsamen Festivaltournee sind Luzern, Villach, Eltville, Helsinki – und St. Ottilien. Und weltoffen ist auch das Programm, das den Aufenthalt Mozarts in Paris in Verbindung mit seinem Zeitgenossen Joseph Bologne, Chevalier de Saint-Georges setzt.

Joseph Bologne und Wolfgang Amadeus Mozart waren zur gleichen Zeit in Paris, als der französische Violinvirtuose und Leiter des seinerzeit sehr renommierten Orchestre de la Loge Olympique seine größten Erfolge feierte. Und eine Kuriosität: Mozart wohnte mit dem Chevalier sogar einige Wochen im gleichen Haus, allerdings ohne sich zu kennen.

Das MCO bringt diese geistige Verbindung der beiden Komponisten vor den Altar in der Klosterkirche, mit Chevaliers 3. Symphonie D-Dur und Mozarts Linzer Symphonie. Mit der Aufführung der Sinfonia concertante für Geige und Bratsche, die Wolfgang Amadeus Mozart kurz nach seiner Rückkehr aus Frankreich schrieb, lassen Isabelle Faust und Antoine Tamestiti das Publikum teilhaben an der Inspiration, die Paris auf Mozart ausübte.

Lesen Sie dazu auch

Der offizielle Kartenverkauf erfolgt direkt über MünchenTicket und www.ammerseerenade.de. Anfragen unter ticket@ammerseerenade.de. (AK)