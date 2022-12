Manfred Maurenbrecher – Wenn Schlauheit die Zeit überlebt

Plus Einmal wöchentlich spricht AK-Mitarbeiter Michael Fuchs-Gamböck mit Größen der Musikszene. Heute: der Berliner Singer/Songwriter Manfred Maurenbrecher.

Alles hätte wie am Schnürchen laufen können bei der Erfolgs-Karriere des Berliner Singer/Songwriters mit dem sperrigen Namen Manfred Maurenbrecher. Musikalisches Talent war im Übermaß vorhanden. Ebenfalls die unverkennbare, röchelnd-knarzige Stimme. Und ein Gespür für die schlaue Wortwahl bei packenden Texten. Dazu das Major-Label CBS, das den ehemaligen Straßenmusikanten auf der Stelle unter Vertrag nahm. Nicht zu vergessen musikalische Gönner aus dem Nina-Hagen-Band- und Spliff-Umfeld, die "Mauri" nach bestem Wissen und Gewissen tatkräftig unter die wuchtigen Arme griffen.