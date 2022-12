Ammersee

Mangelhafte Zustände in der Uttinger Asylunterkunft

Plus Bei der Bürgerversammlung in Utting zeigen Betreuer Mängel in der Asylunterkunft im Seefelderhof auf. Auch gibt es zu wenige ehrenamtliche Helfer. Was Landrat Eichinger über die Flüchtlingssituation sagt.

Trifft das Szenario zu, das Landrat Thomas Eichinger ( CSU) bei der Uttinger Bürgerversammlung schilderte, dann wird über Zuweisungen bald eine ähnlich große Zahl an Flüchtlingen im Landkreis Landsberg eintreffen wie in den Jahren 2014 und 2015. Dann müssten, sind die vorhandenen Kapazitäten erschöpft, auch wieder Geflüchtete in Turnhallen untergebracht werden, so Eichinger. Derzeit kämen bereits alle zwei Wochen über 50 Asylsuchende, die über die Balkanroute nach Deutschland gelangten, in den Landkreis Landsberg, in dem inzwischen auch 1400 Menschen aus der Ukraine eine neue Heimat gefunden haben.

