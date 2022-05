Mann wird bei Verkehrsunfall in Riederau schwer verletzt

Ein Autofahrer kommt am Ortseingang von Riederau von der Straße ab. Die Staatsstraße ist zeitweilig gesperrt.

Am nördlichen Ortseingang von Riederau ist es am Mittwoch gegen 18.55 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Wie es im Polizeibericht der Dießener Inspektion heißt, kam ein 81-jähriger Dießener mit seinem Auto aus Richtung Utting kommend kurz nach dem Ortseingang auf der Seiboldstraße aus bislang ungeklärter Ursache am Beginn der dortigen Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Sein Wagen durchbrach das Metallgeländer und landete im Bereich des Steinigen Grabens, der etwa zwei Meter tiefer als die Fahrbahn verläuft.

Der verunglückte Autofahrer kam schwer verletzt ins Landsberger Krankenhaus. Der Pkw wurde durch einen Abschleppdienst mittels Kran und Seilwinde geborgen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, das Geländer und ein Verkehrszeichen wurden erheblich beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 50.000 Euro. Die Seiboldstraße musste zeitweise komplett gesperrt werden. Die Feuerwehr Riederau und die Straßenmeisterei Weilheim waren mit im Einsatz. (ak)

