Mehr Geld für den Kindergarten in Raisting

Plus Der Raistinger Gemeinderat in seiner ersten Sitzung des Jahres einstimmig, den Etat des BRK für den Kindergarten zu erhöhen.

Von Alfred Schubert

Der Raistinger Gemeinderat hat in seiner ersten Sitzung des Jahres einstimmig beschlossen, den Etat des Kreisverbands Starnberg des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) für den Betrieb eines Kindergartens in der Gemeinde zu erhöhen. Grund dafür ist, dass dort drei Kinder mit erhöhtem Förderbedarf betreut werden. Laut BRK muss dafür die Arbeitszeit des Personals um zehn Wochenstunden erhöht werden, was im Jahr 14.732 Euro kostet. Die Gemeinde übernimmt die Hälfte davon.

