Mehrere Auffahrunfälle auf der A96 bei Inning

Auf Höhe der Anschlussstelle Inning sorgte das hohe Verkehrsaufkommen für mehrere Unfälle und Rückstau auf der A96.

Am Freitagnachmittag ereignete sich auf der A 96 Richtung Lindau kurz nach der Anschlussstelle Inning am Ammersee ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw auf dem linken Fahrstreifen. Das teilt die Verkehrspolizeiinspektion Fürstenfeldbruck mit. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens stockte der Verkehr. Ein Mann erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Auto auf ein Fahrzeug auf. Der vor ihm fahrende Autofahrer wurde hierbei leicht am Rücken verletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden Schäden von insgesamt ca. 9000 Euro. Die Pkw waren fahrbereit, somit konnte die Unfallstelle ohne weitere Hilfe geräumt werden.

Aufgrund des vorhergehenden Unfalls und des weiterhin hohen Verkehrsaufkommens kam es zum Rückstau. Gegen 16 Uhr erkannte ein weiterer Fahrer das Stauende zu spät und fuhr kurz nach der Anschlussstelle Inning auf den vor ihm fahrenden Wagen auf. Beide Fahrstreifen wurden hierdurch blockiert. Der Verkehr wurde während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten über den Seitenstreifen geleitet.

Alle drei Insassen des Autos erlitten leichte Verletzung und wurden in das Klinikum Landsberg gebracht. An beiden Fahrzeugen entstanden Schäden von je ca. 5000 Euro. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Bergungsarbeiten, die Unfallabsicherung und die Fahrbahnreinigung waren die Feuerwehren aus Steinebach und Inning am Ammersee, die Autobahnmeisterei Inning und das THW Fürstenfeldbruck im Einsatz. Gegen 17.30 Uhr waren die Aufräumarbeiten beendet.

Verkehrsunfälle führten zu Rückstau und Blockabfertigung im Tunnel Etterschlag

Im weiteren Verlauf kam es im Rückstau aufgrund eines Fahrfehlers eines Fahrers ca. 1,5 Kilometer vor der Ausfahrt Inning auf dem linken Fahrstreifen zu einem leichten Auffahrunfall, da dieser im Stop-and-Go-Verkehr von der Bremse abrutschte. Er fuhr auf das Heck eines Autos auf. Verletzt wurde hierbei niemand. Es entstand nur geringer Sachschaden von gesamt ca. 2000 Euro. Beide Fahrzeuge waren fahrbereit und fuhren zur Unfallaufnahme an der Ausfahrt Inning ab.

Aufgrund des Rückstaus musste im Tunnel Etterschlag Blockabfertigung bis ca. 17.45 Uhr geschalten werden. Gegen 18.12 Uhr ereignete sich, bei immer noch hohem Verkehrsaufkommen und stockendem Verkehr, kurz vor der Ausfahrt Inning ein weiterer Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Diesmal war ein Fahrstreifenwechsel die Ursache, bei dem zwei Fahrzeuge zusammenstießen. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, auch wurden beide Fahrzeuge nur leicht beschädigt. Beide Fahrzeugführer konnten nach der Unfallaufnahme ihre Fahrt fortsetzen. (AZ)

