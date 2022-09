Ammersee

vor 32 Min.

Michaela May in Dießen: Zwischen Idylle und Tragik

Die Schauspielerin Michaela May las im Traidtcasten in Dießen aus ihrer Biografie"Hinter dem Lächeln"

Plus Die Schauspielerin Michaela May ist mal wieder in Dießen: Im Traidtcasten liest sie aus ihrer Biografie "Hinter dem Lächeln".

Von Michael Fuchs-Gamböck Artikel anhören Shape

„Setzen Sie bitte ihre Maske auf“, flötet einem die äußerst charmante Dame an der Abendkasse zu. Damit hat so mancher Besucher nicht gerechnet. Veranstalter ist die „Psychosomatische Klinik Kloster Dießen" und da gilt nach wie vor Verhüllung, auch dann, wenn man sich auf eine Lesung der Schauspielerin Michaela May in den Traidtcasten begibt. Dort blickt May auf ihre eigene Biografie zurück, die auch viele Bezüge zum Ammersee hat.

