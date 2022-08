Michaela May spricht in Dießen über ein tragisches Familiengeheimnis

Im Dießener Traidtcasten spricht Schauspielerin Michaela May erstmals über ein tragisches Familiengeheimnis. Im Anschluss findet ein Gespräch mit dem Chefarzt der psychosomatischen Klinik in Dießen statt.

Mit der Fernsehserie „Münchner Geschichten“ etablierte sich Michaela May als viel beschäftigte Schauspielern. Sprüche wir „Ois Chicago!“ – im Sinne von „alles in Ordnung“ – gingen dank der erfolgreichen Serie, in der May die „Susi Hillermeier“ verkörperte, in den allgemeinen Sprachgebrauch ein.

Doch hinter dem strahlenden Lächeln der Schauspielerin verbirgt sich viel Ungesagtes. Mit ihrer Autobiografie „Hinter dem Lächeln“ öffnet Michaela May jetzt eine Tür, die bislang verschlossen blieb und zeigt sich darin nicht nur als Schauspielerin, sondern auch als Tochter, Schwester, Freundin und Partnerin.

Es gibt ein tragisches Familiengeheimnis

Am Mittwoch, 14. September, ist Michaela May zu Gast in der psychosomatischen Klinik Kloster Dießen und liest im Anschluss ab 19 Uhr im Traidtcasten aus ihrer Autobiografie.

May beschreibt darin ihre Familie – die lustige Oma Fanny, ihre Eltern, die ihr die Liebe zur Bühne und zur Musik in die Wiege legten, und die Geschwister, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Erstmals spricht die Schauspielerin aber auch über ein tragisches Familiengeheimnis.

Michaela May gibt jedoch nicht nur persönliche Hintergründe preis, sondern zeigt auch ihren Werdegang vom Balletttanz hin zu den ersten Rollen in Film und Fernsehen.

Lesen Sie dazu auch

Der Durst nach Freiheit

Sie berichtet außerdem von ihrer Liebe zur Natur und dem Durst nach Freiheit.

Im Anschluss an die Lesung findet ein Gespräch mit Prof. Dr. med. Bert te Wildt statt, dem Chefarzt der Psychosomatischen Klinik Kloster Dießen, der das Thema der Autobiografie in den psychotherapeutischen Kontext einordnet.

Die Klinik bittet für die Lesung und das Gespräch im Traidtcasten um rechtzeitige Reservierung per E-Mail an sekretariat-diessen@artemed.de (AK)